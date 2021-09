"Sagnssé" le jour du Magal – Pourquoi ces critiques bêtes et méchantes dans la presse en ligne contre Adja Ngoya Fall ?

Adja Ngoya Fall est une dame de toute beauté, épouse de Serigne Askiya Touré. A l’occasion du Grand Magal de Touba, elle a affiché toute se grâce en recevant ses hôtes. Mais les parures en or ont semblé déranger quelques jaloux qui, dans la presse en ligne se sont mis à la critiquer. Pour ses détracteurs, personne ne doit se parer de tous ses atours lors du Magal. Sauf que ces critiques sont dénuées de fondement et de sens.

La dame est l’épouse d’un homme respectable qui a grandi sous la férule de Serigne Saliou Mbacké. Son époux, le marabout Serigne Askiya Touré est un entrepreneur dont les affaires sont prospères, machallah. Celui-ci est capable de lui offrir même la lune sur un plateau d’argent. C’est donc ce dernier qui lui a offert les beaux bijoux dont elle s’est parée et qui ont occasionné la jalousie bête et méchante dont certains sites se sont fait l’écho. Quel est l’homme sérieux et fortuné qui n’offrirait pas de bijoux luxueux à sa femme s’il en a les moyens?

Quoi qu’il en soit, Sokhna Ngoaye Fall a organisé son Magal comme il se doit, avec lecture permanente de khassaïdes et berndé à n’en plus finir. Les jaloux n’ont qu’à revenir !





















