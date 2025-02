Saint-Louis : 13 arnaqueurs de QNET arrêtés par la SR

La Section de recherches de Saint-Louis a mis fin, hier mercredi, à une escroquerie à grande échelle qui a provisoirement fait 57 victimes déjà identifiées par les enquêteurs.



En effet, la descente musclée des gendarmes au quartier Diougoup a permis le démantèlement d'un vaste réseau d'arnaqueurs qui opéraient sous le compte de QNET, a appris Seneweb du lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye.



À cet effet, les hommes du commandant Abdoulaye Mbodj Ndiaye ont placé en garde à vue 13 suspects, dont quatre femmes pour association de malfaiteurs, escroquerie, ouverture illégale d'établissement et vente et prestations à la boule de neige.



Il ressort du dossier que les 57 victimes identifiées ont versé des sommes comprises entre 500 000 et 600 000 F CFA au profit d'une supposée société spécialisée dans les domaines de la santé, du voyage, de l'enseignement et du bien-être, entre autres, renseigne le chef de la division communication de la maréchaussée.





Les mis en cause seront présentés aux autorités judiciaires compétentes après la clôture de l'enquête.







































Seneweb