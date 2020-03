Saint Louis- 6 PERSONNES INTERPELLEES ET PLACEES EN GARDE A VUE AU COMMISSARIAT DE L’ILE

Les éléments du Commissariat de Police de l’Arrondissement de l’Île de Saint-Louis ont eu du pain sur la planche le weekend dernier, entre le vendredi 6 et le dimanche 8 mars. Ils ont interpellé plusieurs personnes pour divers motifs d’accusation. Il y a eu d’abord le cas de P.B, une jeune dame âgée de 21 ans, interpellée pour trafic et usage de chanvre indien. Elle a arrêtée dans la soirée du vendredi 6 mars dernier à son domicile au quartier de Darou. Les éléments du Commissaire Mame Diarra Faye l’ont retrouvée en possession de 500 grammes de chanvre indien, 1 cornet qui coûte 5000 F CFA, 12 cornets de 1000 F CFA l’unité et 9 autre cornets de 2500 F CFA. Il y avait aussi la somme de 9000 F CFA, à savoir de l’argent issu de la vente de ce chanvre indien. D’après les renseignements issus de l’enquête, la jeune dame se procure l’herbe prohibée à Diamniadio pour venir la revendre à Saint-Louis.



En plus d’elle, la Police a également arrêté 3 autres hommes âgés entre 35 et 40 ans, tous interpellés pour détention et usage collectif de chanvre indien. Ces derniers s’enfermaient souvent dans une maison pour fumer le chanvre indien. Aussi les mêmes éléments de la Police ont-ils réussi à mettre fin aux agissements d’un dénommé A.S qui, souvent, se rendait à Rosso Sénégal pour y voler une grande quantité de tissus (basins, wax et autres) et ensuite venir les revendre dans la ville tricentenaire ou même dans la région de Louga. L’homme, âgé de 28 ans, a été interpelé dans la nuit du dimanche 8 mars dernier.



Le dernier cas reste celui du dénommé T.B, un habitant de Pout dans la région de Thiès, qui a été interpellé par la Police pour vol. Ce dernier aurait volé une licence de pêche, un bon de sortie, des blousons, appartenant à autrui. Le mis en cause avait nié les faits, au début, avant de les reconnaître finalement. Toutes les 6 personnes interpellées pourraient être déférées, ce mardi.

























Sudquotidien