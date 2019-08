Saint-Louis / Cheikh Oumar Hanne : « Rien ne justifie l'arrêt des cours des instituts privés d'enseignement pour les étudiants orientés par l'État »

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche a saisi l'occasion de sa tournée à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, pour répondre au cadre unitaire des établissements d'enseignement privés qui a décidé de renvoyer tous les élèves qui ont été orientés par l'État du Sénégal. Pour la simple raison que le gouvernement traîne toujours une dette estimée à plus de quatre milliards de francs CFA. Selon le ministre Cheikh Oumar Hanne, rien ne justifie cette décision du cadre unitaire des établissements d'enseignement privés. Car selon lui, "au courant de l'année 2019, c'est 7.800.000.000 de francs qui ont été payés aux établissement privés et les quatre milliards qui restent, le gouvernement s'est déjà engagé à les payer avant la fin de l'année". Le ministre Cheikh Oumar Hanne rappelle que "c'est plus de 41 milliards de francs CFA qui ont été payés aux établissements de 2012 à 2019". Par ailleurs, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche invite le cadre unitaire au dialogue afin de revoir les modalités et de trouver des solutions à cette situation. Du reste, il souhaite que la qualité de la formation fournie aux étudiants orientés dans les instituts privés d'enseignement soit revue…