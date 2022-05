Saint-Louis : Décès de l'avocat Pape Jean Seye

La ville de Saint-Louis s'est réveillée dans la douleur et la consternation avec l'annonce du décès de l'avocat Me Pape Jean Seye.



Une disparition brutale qui a surpris tout le monde, car hier jeudi, il était au tribunal de Saint-Louis pour le besoin du procès opposant le maire de Saint-Louis Mansour Faye à l'activiste Al? Thiam plus connu sous le nom de Gas El Salvador où il représentait la partie civile Mansour Faye.



Ancien président de Saint-Louis Basket Club, Me Pape Jean Seye était un digne fils de Saint-Louis qui a toujours œuvré pour le rayonnement de sa ville.



Dakarposte présente ses condoléances à sa famille et au barreau.

























source seneweb