Saint-Louis / Incendie Quartier Ndiolofène : Une maison et une boutique partent en fumée

Un violent incendie a ravagé une maison et une boutique dans le quartier Ndiolofene à Saint-Louis. Le feu dont les habitants de la maison disent ignorer l'origine, a détruit tout sur son passage.



En effet, en un éclair, les trois chambres de la maison, les matériels de maisons, les animaux (moutons) et la boutique située dans cette maison sont tous partis en fumée, complètement anéantis par le feu.



La dame qui habite dans cette maison avec ses trois fils n’avait ses yeux pour constater l’étendue du désastre. Elle dit avoir perdu toutes ses économies et des objets de valeurs.



En dehors des moutons calcinés, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée.



Mansour Faye qui habite dans le quartier s’est déplacé pour constater le terrible désastre. Il a promis de faire un geste pour cette famille qui a tout perdu.









































