Saint-Louis / Les enfants de la rue : Le maire Mansour Faye annonce des concertations avec les acteurs religieux.

Pour mettre en terme la mendicité des talibés dans la capitale Nord, le maire de la ville de Saint-Louis, Mansour Faye, a annoncé des concertations avec les acteurs religieux de la cité de Mame Coumba Bang.

Selon le premier magistrat de la ville de Saint-Louis, "nous devons faire de sorte qu'il n'y ait plus un talibé mendiant dans la rue. Cela est possible si nous partons à la rencontre des guides religieux et les appuyons avec le peu de moyens que nous avons."

ACTUALITÉ