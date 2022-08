Saint-Louis : Mansour Faye dit prendre acte des résultats et félicite ses adversaires de Yewwi

La tête de liste départementale de la coalition de Saint-Louis a fait preuve de grandeur et de responsabilité. En effet, en bon démocrate, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, qui dit prendre acte des résultats dans le département de Saint-Louis au terme du scrutin de dimanche, n’a pas manqué de féliciter ses adversaires de Yewwi Askan Wi qui ont remporté les deux sièges du département.



« À la lecture des résultats provisoires, il se dessine une avance pour l’inter-coalition Yewwi Wallu dans les communes de Saint-Louis et Ndiébène Gandiol. En revanche, dans les communes de Mpal, Fass et Gandon, les populations ont porté leur choix sur la liste BBY. Je prends acte de ces résultats qui traduisent le choix des populations Saint-Louisiennes. Par ailleurs je voudrais féliciter l’ensemble des militants et responsables de la coalition BBY pour les résultats nationaux satisfaisants obtenus qui donnent au président Macky Sall une majorité à l’Assemblée nationale.



Je voudrais rappeler que notre ambition c’est toujours d'œuvrer pour l’intérêt des populations de Saint-Louis pour le changement et le développement. Saint-Louis nous unit, c’est le lieu de féliciter les vainqueurs des élections ici à Saint-Louis », a souligné le maire Mansour Faye lors d’une conférence de presse qu’il a tenue cet après-midi au siège de l’APR de Saint-Louis. Toutefois, Mansour Faye de rassurer qu’« une analyse rigoureuse et sans complaisance sera faite et les conclusions tirées notamment en ce qui concerne la commune de Saint-Louis ».