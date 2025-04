Saint-Louis : trois gendarmes impliqués dans un incident encourent de sévères sanctions

Trois agents ont été identifiés, et des mesures disciplinaires sont en cours après l’ouverture d’une enquête, selon un communiqué parvenu à la rédaction du Soleil digital.



Le mardi 22 avril 2025, une vidéo montrant une scène tendue entre des gendarmes et des automobilistes étrangers, lors d’un contrôle routier dans le département de Saint-Louis, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. L’ampleur de la diffusion a suscité une vive réaction du Haut-commandement de la Gendarmerie.



Conformément à la chaîne hiérarchique, les autorités ont immédiatement pris connaissance de l’incident et identifié les trois gendarmes impliqués. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les faits. D’après les éléments relayés, les comportements et propos tenus par les gendarmes dans la vidéo sont jugés « inacceptables » et « contraires à l’éthique ».



Dans un communiqué officiel, le Haut-commandement a rappelé que les unités de police chargées de la circulation routière ont une mission cruciale : réguler le trafic, prévenir les désordres, sensibiliser les usagers et, en dernier recours, sanctionner les infractions. Tout manquement à ces responsabilités, surtout s’il porte atteinte aux droits humains, ternit l’image de la Gendarmerie et ne saurait être toléré.



Dans un souci de transparence et pour restaurer la confiance du public, les autorités ont annoncé le renforcement des dispositifs de contrôle, à la fois internes et externes. Des sanctions sévères seront prises à l’encontre des responsables, conformément aux principes éthiques et déontologiques de l’institution.



Des mesures supplémentaires seront également mises en œuvre pour encadrer les opérations de contrôle routier, prévenir de futurs débordements et garantir un comportement exemplaire des forces de l’ordre. Ces actions visent à renforcer l’intégrité du corps et le respect des droits humains, socles de la légitimité de la Gendarmerie.





































Le Soleil