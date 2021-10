Saint-Nazaire : La cocaïne arrivait par bateaux cachée dans des sacs de sport

Les saisies de drogue réalisées au port de Montoir-de-Bretagne représentent une valeur d’au moins 10 millions d’euros, annonce la justice. Onze suspects ont été arrêtés

C’est un impressionnant trafic de cocaïne que viennent de démanteler la gendarmerie et les douanes de Nantes au niveau du port de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire. Il concerne des expéditions de drogue par bateaux entre les Antilles et la France métropolitaine, entre juin 2017 et avril 2020.



« La marchandise était importée par la technique dite du "rip-off", consistant à introduire des sacs de sport chargés de produits stupéfiants dans un conteneur régulier, à l’insu de sociétés ayant pignon sur rue ou avec la complicité de sociétés créées pour l’occasion, explique Philippe Astruc, procureur de la république de Rennes. Par ce biais, les marchandises illicites échappaient au ciblage traditionnel des services douaniers pour être remises après déchargement, à des intermédiaires positionnés à proximité du port. »



Pas moins de 336 kg saisis

L’enquête, pilotée par la juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes, a conduit aux arrestations de onze personnes : quatre dockers, cinq intermédiaires et deux expéditeurs. Deux dockers ont notamment été interpellés en flagrant délit alors qu’ils remettaient 140 kg de cocaïne à des intermédiaires. Au total, 336 kg de cocaïne avec un « fort taux de pureté » ont été saisis en plusieurs fois au port de Montoir. Ils représentent une valeur de plus de 10 millions d’euros (plus de 16 millions d’euros à la revente), selon le procureur Philippe Astruc.



Mis en examen, les onze suspects, dont certains ont déjà été condamnés pour des faits de blanchiment ou de trafic de produits stupéfiants, sont âgés de 35 à 56 ans. L’un d’eux, âgé de 42 ans, est en fuite et fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Ils seront jugés à partir du 18 octobre devant le tribunal correctionnel de Rennes. Ils encourent une peine de 10 ans de prison, doublée en cas de récidive légale.