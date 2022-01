Saisie conservatoire de créances : ITOC Sa desserre l’étau autour de la SENELEC

La société Itoc Sa décidé de surseoir au blocage des comptes de la Senelec. L’annonce est de son conseil, Me Alassane Cissé.







«Suite aux différentes informations et commentaires publiés au Sénégal ces derniers jours par la presse écrite et celle en ligne, la société Itoc-sa a décidé, après concertation avec la Senelec, de surseoir à la saisie conservatoire des créances détenues par Senelec sur ses clients auprès des banques de la place», renseigne Me Alassane Cissé dans un communiqué reçu par Libération online. En conséquence, «la société Itoc-sa, par cette décision, ne pourrait être associée, ni aujourd’hui ni demain à d’éventuelles perturbations de fourniture d’électricité dans notre pays», précise l’avocat.



Le Syndicat unique et démocratique des travailleurs de l’énergie (Sudeten) obtient ainsi gain de cause. Dans un communiqué, le syndicat avait interpellé le président de la République «sur les risques immédiats» en- courus dans la fourniture d’électricité et la continuité de service. Il demandait en outre à l’Etat, garant de la sécurité des personnes et des biens, de prendre toute sa responsabilité afin de tirer au clair cette affaire et de trouver les so- lutions idoines pour la paix sociale. Sur une dernière note, le Sudeten dit refuser «toute manipulation visant à déstabiliser l’outil de travail ainsi que ses travailleurs qui ont tout donné pour obtenir des résultats performants».



La demande de levée des saisies fait suite à l’affaire qui op- pose la Senelec à Itoc. «A la date du 14 décembre 2021 sur la base d’une ordonnance à pied de re- quête rendue par la vice-présidente du Tribunal de commerce hors Classe de Dakar la société Itoc S.a a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur tous les comptes de Senelec. Et par ordonnance en date du 30 décembre 2021 du juge la Senelec a été déboutée de sa demande de main levée de la saisie», rappelle la note des syndicalistes.















Emile DASYLVA