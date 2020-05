Saisie de 1291 milliards en faux billets : 2 responsables politiques cités

L'affaire des faux billets en euros, d'un montant de 1291 milliards saisis à Mbao, risque de faire grand bruit.



Selon EnQuête, les noms d'un leader politique et d'un célèbre homme politique sont cités parmi les suspects.



Ce n'est pas tout. D'après le journal, un marabout nommé D. Ndiaye a été mouillé par l'un des suspects B. Fall.



Ce dernier a confié aux enquêteurs que les billets noirs lui ont été remis par le marabout qui lui a proposé de les lui vendre et le mettre en rapport avec quelqu'un qui puisse les laver.



C'est ainsi qu'il achète trois paquets à 50 000 Fcfa l'unité. Les six prévenus dans cette affaire sont placés en garde a vue.