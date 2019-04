Saisie de 174 Kg de chanvre indien à Petit Mbao : 4 personnes interpellées dont un mineur de 15 ans

Du fait des nombreux barrages et moyens de surveillance sur les axes routiers, les grands dealers de chanvre indien privilégient, désormais, la mer pour faire transiter leurs marchandises. Et les nombreuses interpellations par les forces de sécurité ne freinent pas leur ardeur.



Selon nos sources, les limiers de la Sûreté urbaine de Dakar ont interpellé en début de week-end, à Petit Mbao, une localité de la banlieue dakaroise, un quatuor de trafiquants à bord d’un camion. D’après nos informations, il s’agit d’un pêcheur du nom de M. M. D. âgé de 23 ans, du chauffeur W. B. qui est né en 1996, d’un autre pêcheur A. O. D. qui vient de boucler ses 19 ans et de W. B ; D., tout juste âgé de 15 ans et sans emploi.



Ils ont été interpelés en possession de 87 blocs de 2 kilogrammes de chanvre indien de type « marron » en provenance du Mali. Soit, au total, une quantité qui est estimée à 174 kg. La fouille minutieuse effectuée sur eux, a permis aux limiers de trouver la somme de 3 322 500 FCfa. Un probable produite de vente de cette drogue, confie nos interlocuteurs.

















Enquête