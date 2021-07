Saisie de 479 millions F CFA à Keur Massar: Comment le charlatan parvenait à écouler les faux billets...

Ce dernier, selon Libération leur faisait croire que ses djinns ont "multiplié et transformé en euros" les vrais billets qu'il empochait pour services mystiques.



Le journal déroule le film de son arrestation avec son assistant qui est aussi son garde du corps.



L'argent escroqué était blanchi dans l'immobilier. ils ont été tous écroués ce mardi par le juge du 1er cabinet du tribunal de Pikine Guédiawaye. Non sans passer aux aveux comme le fournisseur Adama Bâ, l'intermédiaire Djibril Ngom et "l'expert camerounais", Georges Abena Zang.