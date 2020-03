Saisies de colis contenant de la drogue à l'AIBD- Deux personnes, dont un jeune "haut d'en haut" habitant les Almadies, arrêtées

L'affaire ne s'est pas, du tout alors ébruitée. Elle est systématiquement "verrouillé", mais c'était sans compter avec les radars fureteurs de dakarposte.

Des informations fiables en notre possession, il ressort que l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) enquête actuellement sur un important trafic de drogues entre la France et le Sénégal.



Nous ignorons pour le moment si les colis ont été signalés, mais tout a commencé la semaine dernière , lorsque les éléments de la police Sénégalaise de l'aéroport de Diass - qui se montrent habituellement fort suspicieux en raison de la menace terroriste, des colis suspects etc... - ont constaté l'arrivée de colis louches provenant du pays de Marianne (la France) .

Sans sourciller, ils ont minutieusement fouillé les colis non sans entamer la surveillance active de celui qui s'est présenté comme "GP" et dont les colis portent son enregistrement depuis l'aéroport de Roissy. Simultanément, les limiers surveillaient comme de l'huile sur le feu le ou les destinataires des paquets, et, lorsque ces derniers se sont présentés pour les récupérer, il sont vite interpellés par les enquêteurs au même titre que le convoyeur. A juste titre, puisque les colis contenaient de la drogue.

Parmi eux, ceux-là mis aux arrêts , il nous revient qu'il y'a également un fils d'un "haut d'en haut" (comme on dit chez nous) répondant au nom de S.F.S. habitant le quartier chic des Almadies.



Depuis lors, la police se refuse à tout commentaire sur cette affaire.

En fait, il semble que ces personnes font partie d'un réseau international opérant dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique.



Une source très bien introduite dans le secteur ô combien redouté des enquêteurs de l'OCRTIS nous souffle que ces derniers cherchent à en savoir davantage notamment si la découverte est liée à d'autres dossiers en cours...





Dakarposte, qui suit de près l'évolution de cette affaire, vous promet d'y revenir avec une ébauche de détails