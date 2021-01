Saison 2 du couvre-feu : Va-t-on vers de nouvelles émeutes ?

Le président Macky Sall a restauré l'état d'urgence assorti d'un couvre feu pour les régions Dakar et Thiès. Cette mesure d'exception prévue en cas de crise vise à circonscrire la propagation de la Covid-19.



À elles seules, ces deux régions concentrent 90% des cas de coronavirus au plan national, rappelle le chef de l'État.



Si la maladie donnait l'impression de reculer vers les mois d'octobre et de novembre, elle a subitement connu une résurgence depuis décembre et les chiffres parlent d’eux-mêmes. Alors que le nombre de cas enregistré le 1er décembre était de l'ordre de 18 cas sur 680 tests, les contaminations ont explosé le jour suivant en passant à 66 alors que le nombre total était de 16.173.



Depuis, la barre n'est pas redescendue. À la date du 6 janvier, le Sénégal compte 20.156 recensés depuis le 2 mars 2020, date de l'apparition du coronavirus au Sénégal.



Entre le 02 décembre 2020 et le 6 janvier 2021, le Sénégal a enregistré 3.983 nouveaux cas et 99 décès. De quoi donner des sueurs froides aux autorités qui, depuis quelques temps, préparent la population à de nouvelles mesures restrictives pour renverser la tendance.



Seulement, les Sénégalais ne s'attendaient pas à ce que les choses passent aussi vite à la vitesse supérieure. Nombreux sont ceux qui ont été surpris par la restauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre feu de 21 heures à 5 heures du matin, même si cela ne vise que deux régions où le virus circule de façon inquiétante. Dès lors, l'interrogation est de savoir si les destinataires de cette mesure se limiteront à l'indignation où défieront-ils l'État?



Rappelons que la première saison du couvre feu n'a pas été acceptée par une bonne partie de la population qui n'a pas hésité à manifester son désaccord en violant le couvre feu.



À cette occasion, des heurts ont été enregistrés avec les forces de sécurité chargées de faire appliquer la loi. Assisterons-nous à de pareilles scènes pour la deuxième saison ? En tout cas, le ministre de l’Intérieur a prévenu les récalcitrants et assure que toutes les mesures seront prises pour le respect du couvre feu.