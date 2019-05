Salaires : La bamboula des Dg de première catégorie

Datée de décembre 2015, une "Étude sur le système de rémunération au sein de l'administration sénégalaise", effectuée par le Cabinet Mgp-Afrique dirigé par Mohamed Sall Sao, révèle "les disparités criardes et les énormes incongruités" au niveau des salaires des agents de l'État.

Selon le quotidien Le Témoin, ce Rapport, qui vient d'être rendu public, lève le voile sur "les salaires exorbitants (16 millions)" de certains Directeurs généraux qui gagnent plus que leurs ministres de tutelle. Et de citer ces structures : Artp, Ageroute, Agpbe, Anacim, Ads, Ansd, Adie.