Salam les Camarades Apéristes qui sommes nous ?? (Par Habibatoullah Kane Ly )

Permettez moi de poser cette question qui mérite réflexion, hélas s'il y a quelqu'un qui peut me dire les principes de bases et les fondamentaux dans un parti politique, j'aimerai bien être édifiée sur le fait d'être responsable dans une organisation et se réclamer libre de porter le combat personnel d" un autre leader dans un autre parti ?







Dans une organisation digne de ce nom là discipline voudrait de se conformer à la réglementation jusqu'à ce que d" un commun accord l" on décide dans une mouvance de porter un Leadership quelconque. Notre Parti doit avoir un candidat comme tous les autres partis l" on fait et ensemble trouver un consensus autour de la table de négociation pour l" intérêt commun...





De dire que toute personne responsable qui le souhaite doit s assumer et dire sa position.. Je rappelle que tout doit se décider au sein de notre Parti d'abord. Merci chers camarades de la lecture objective que vous ferez de ma pensée. Makyste hier, Aujourd'hui et Demain. Makyste mais pas Raciste, la politique doit s'accompagner de valeurs.. Jamais de parachutage nakk, que ça soit clair. Sinon on assumera toutes les conséquences na leeeerr.. les élections locales se décident avec la base.





Mermoz Sacrè-Coeur ma commune , son émergence mon soucis.