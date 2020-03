Salon De Paris : « Aar Sunu Momel » Dénonce Le Tourisme De 250 Agents Du Ministère De L’Agriculture

Dans Un Communiqué, Le Responsable Du Mouvement, Bachirou Bâ, Affirme Que C’est Tout Le Ministère Qui A Fait Le Déplacement. «Convoyer Près De 250 Personnes, C’est Un Lourd Budget Pour Prendre En Charge Le Séjour Touristique De Ces Dernières. Et Pendant Ce Temps, Le Petit Agriculteur Du Saloum Fait Face A Des Difficultés Qui N’ont Jamais Ebranlé La Tutelle», Fustige-T-Il. Le Thème Général Du SIA De Cette Année Est : «L’agriculture Vous Tend Les Bras». Mais Pour Le Responsable Du Mouvement, Le Ministère De l’Agriculture Sénégalais N’en A Pas Fait Sien, Car Il N’a Tendu Les Bras A Personne Du Secteur. «Ce Qui Passait Pour Etre Une Occasion Pour Les Agriculteurs Et Autres Producteurs, De Partager Leurs Connaissances Et Acquérir De Nouvelles Expériences Demeure Une Aubaine De Voyage De Luxe Pour Les Moins Intéressés», Poursuit Bâ, Ajoutant Que l’Etat Ne Se Soucie Guère Du Bon Développement De La Filière Agricole. C’est Pourquoi Il Affirme Qu’il Urge Pour Les Autorités De S’y Pencher Et D’être Plus Sensibles Sur Le Cas Des Agriculteurs Et Producteurs Locaux Qui, Contrairement Aux Femmes Transformatrices De Produits Halieutiques Ou Agricoles, Ne Participent Guère Aux Foires Internationales Afin De Bénéficier D’opportunités Leur Permettant De Booster Leurs Activités Mais Surtout L’économie Du Pays Etant Donné Que L’agriculture Est Un Des Leviers Les Plus Aptes A La Développer. «Aujourd’hui, Les Producteurs Sénégalais Peuvent Accroître Leurs Revenus, Mais Avec Une Expérience Moderne».



























walf