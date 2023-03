Salon international de l'agriculture à Paris : la commune de Djender en pole position !

Le salon international de l'agriculture de Paris accueille en ce moment des milliers d'exposants et autres visiteurs venus des quatre coins du monde.



À l'accoutumée , le Sénégal n'est pas en reste . Par la présence du Ministre de l'agriculture Monsieur Aly Ngouille Ndiaye venu rencontrer les exposants Sénégalais , la politique agricole initiée par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall est rehaussée.



À cet effet , parmi les collectivités locales bien représentées , la commune de Djender reste en pole position de par sa densité des activités agricoles et maraichères .



En effet Monsieur Amadou Mame Diop Premier adjoint de la dite commune n'a pas manqué de vanter les spécificités agricoles et pastorales de sa localité en présence du Ministre Aly Ngouille Ndiaye .

Et en marge de cette rencontre avec le Ministre de l'agriculture , le Maire de Djender a eu un fructueux tête à tête avec son homologue Français , le Maire de Grenoble pour amorcer des partenariats et autres jumelages féconds .



De cet entretien s'en est sorti l'octroi d'un important lot de matériels destinés à la commune de Djender.



Le Maire Amadou Mame Diop ne s'en est pas tenu là ; sa rencontre avec Mme Pia Richard chargée de la solidarité internationale d'une part , et d'autre part avec le Proviseur du lycée de Grenoble marque l'importance des relations entre les deux communes .



En voilà un Maire dont la présence au salon international de Paris augure bien des lendemains meilleurs pour sa commune et pour le Sénégal en entier !



Dr Cheikh Hane