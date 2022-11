Saly : "Le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso sur la liste des ICRGI du Giaba" (Edwin Harris, Dg Giaba)

Sous l'égide du Giaba, la capitale touristique du Sénégal abrite un forum consultatif des secteurs public/privé. Cette rencontre, selon le dg du Giaba, Edwin Harris, a pour objectif de s'assurer que le secteur public et le secteur privé travaillent en synergie.

Cette rencontre cherche à mettre en place un partenariat entre le secteur public et privé pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et leur prolifération...

Interpellé sur les pays membres se retrouvant sur la liste grise du Giaba, Edwin Harris donne sa version : Pour le moment, je ne pense pas que nous puissions parler de liste grise. Toutefois, nous pouvons dire qu'il y a des pays États membres qui sont dans la liste des ICRR (Groupe sur la revue de la coopération Internationale) du Gafi. C'est un processus de la coopération Internationale et parmi ces pays, nous avons le Sénégal, le Mali et le Burkina Faso. Mais ils ne sont pas encore sur la liste grise parce qu'il y a un plan d'action qui a été mis en place par le Gafi, les états membres sont en train de travailler avec le Gafi et le Giaba pour sortir de ce plan d'action. Donc si le pays parvient à sortir de ce plan d'action, il ne se retrouvera plus sur cette liste grise", laisse entendre le patron du Giaba.

La conformité étant un palier fondamental dans le processus, le président du forum des agents chargés de la conformité du Giaba de préciser : "Chaque banque doit nommer ou désigner un chargé de la conformité et ça devrait être une personne cadre de la banque et indépendante. Et son rôle serait évidemment de s'assurer que tous les règlements, que toutes les lois votées par le pays dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient mis en œuvre au niveau de la banque...", a fait comprendre Patrice Mboloya...