Samsung Galaxy Z Fold3 et Flip3, les smartphones pliables débarquent

Cela fait des années que l'on évoque la révolution que pourraient engendrer les smartphones pliants. Alors qu'ils étaient jusqu'à maintenant positionnés dans le très haut de gamme avec un tarif élitiste, la donne pourrait bien changer avec les deux modèles dévoilés par Samsung. Ainsi, avec un ticket d'entrée à 1.059 euros, le Galaxy Z Flip 3 est désormais le tout premier smartphone pliant proposé au prix d'un mobile premium traditionnel.





C'est donc un concentré de technologies haut de gamme dans un smartphone qui se plie en deux pour pouvoir se loger dans n'importe quelle poche de pantalon. Replié, le mobile ne mesure que 8,64 cm de hauteur. Fermé, il dispose d'un petit écran de 1,9 pouce qui donne accès à de nombreux widgets permettant d'interagir avec les applications les plus pratiques du smartphone. Il affiche également les notifications, sans avoir besoin d'ouvrir le mobile. Déplié, c'est un écran de 6,7 pouces que l'on trouve, un écran rafraîchi à 120 Hz pour assurer une fluidité d'affichage parfaite.



Pour faire taire les critiques sur la fragilité d'un tel mobile, l'écran est 80 % plus solide que sur les modèles précédents. Pour la coque, les matériaux employés sont également robustes et le mobile est même étanche. En conséquence, le smartphone sera certainement plus costaud que n'importe quel mobile haut de gamme actuel en cas de chute. Autre atout, il est possible de replier le mobile à 90° pour visionner un film, prendre une photo à distance avec un geste de la main, ou bien passer un appel vidéo.



Le juste prix

Sous cet écran pliable, se trouve le puissant Snapdragon 888 de Qualcomm, un modem 5G et 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go (1.109 euros) de stockage. Deux batteries cumulant 3.300 mAh sont disponibles. Côté photo, le smartphone est équipé de deux capteurs de 12 mégapixels dédiés à la prise de photos grand angle et à l'ultra grand angle. Un capteur frontal de 10 mégapixels est également disponible, même s'il est possible de prendre des selfies grâce au retour vidéo du mini écran dorsal. Le Galaxy Z Flip 3 se décline en noir, crème, lavande et vert. Le smartphone est disponible en précommande avec une coque en cuir, un chargeur sans fil et l'assurance Samsung Care+ (valable 1 an). Une offre de reprise de votre ancien mobile permet de l'acquérir à partir de 559 euros.



En plus de ce Z Flip 3, la marque propose aussi le très haut de gamme Z Fold 3 à partir de 1.799 euros. Le prédécesseur préfigurait déjà ce que serait la « Cadillac » du smartphone pliable et cette version 3 vient confirmer cet aboutissement. Le Z Fold 3 s'ouvre à la façon d'un livre et peut être associé à un stylet S Pen Fold Edition ou S Pen Pro. L'écran de 7,6 pouces, affichant 2.208 x 1.768 pixels et rafraîchi à 120 Hz, le transforme en une véritable tablette de poche. Vous ne verrez pas de capteur à selfies et pourtant il est bel et bien disponible, mais caché sous l'écran avec ses 4 mégapixels. Il s'avérera très utile pour les « visio », mais mieux vaut lui préférer le module extérieur du côté de l'écran de 6,2 pouces avec ses 10 mégapixels.





Du très haut de gamme

Sur le dos du smartphone, se logent aussi trois capteurs de 12 mégapixels (grand-angle, ultra grand angle, téléobjectif x2). Sous l'écran pliable, Samsung a dégainé l'artillerie lourde : le Snapdragon 888 est associé à 12 Go de mémoire vive. Pour le stockage, la barre a été haut placée avec une capacité d'entrée de 256 Go ou 512 Go (1.899 euros). Un autre module photo est disponible sur l'autre écran extérieur. Le Z Fold 3 intègre une batterie de 4.400 mAh (charge rapide à 25 W). Le mobile est également étanche à l'eau. Le Z Fold 3 est disponible en noir, vert et blanc « irisé » en précommande avec un stylet S Pen, un chargeur rapide, ainsi que l'assurance Samsung Care+ (valable 1 an). Une offre de reprise de votre ancien mobile permet de réduire le prix de 500 euros.