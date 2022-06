Sanghalkam/Litige foncier : le maire Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow, déféré au parquet.

Nous vous annoncions l'arrestation par la Descos, du maire de Sanghalkam, Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow. D'après les informations en notre possession, le maire de Sanghalkam a été déféré au parquet.

Pour rappel, le maire avait été arrêté par la Descos dans ce qui semble être une affaire de foncier. Une arrestation qui a suscité de vives altercations entre populations et forces de l'ordre.

Selon la cellule de communication du maire, il ne s'agit ni plus ni moins que de l'acharnement sur le maire de Sanghalkam. En effet, selon ses proches, édepuis près de trois mois, le Maire de la Commune de Sanghalkam, Alpha Bocar Khouma subit une pression intense des autorités de l'État qui veulent l'enrôler dans la mouvance présidentielle. Mais face à sa détermination et son engagement à rester dans Yewwi Askan Wi, le maire Pape Sow ne cesse de subir des pressions de la part des autorités de l'État »

Mais selon eux, « la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est ce dossier de foncier où il n'est ni propriétaire, ni bénéficiaire, mais plutôt le signataire de protocole que la loi lui confère dans ses prérogatives qui lui a valu sa convocation à la Descos ce matin. Ce qui relève d'une forfaiture rampante fondée sur aucune base juridique, mais plutôt politique » lit-on sur la note.

Pour finir, la coalition Yewwi Askan Wi de Sangalkam, avertit contre toute tentative de confiscation du pouvoir que la population a confié au Maire Alpha Khouma. La réaction des responsables de l'Apr ne s'est pas fait attendre. Des affirmations que les partisans d’Oumar Guèye, ont très vite démenties. En effet, Amadou Sow, invite le maire à, au moins pour cette fois, assumer ses responsabilités et épargner le Ministre Oumar Guèye. D'après lui, « le problème, c'est entre vous et un citoyen sénégalais. Je rappelle que nous sommes tous des justiciables. Votre posture de Maire ne vous dédouane guère de vos obligations vis-à-vis de la loi." Selon lui, ce qui a entraîné l'arrestation du maire n'est rien d'autre que son implication dans un litige foncier que ses proches "ont d'ailleurs reconnu. Cependant, je ne suis pas surpris de voir tes proches détourner la réalité des faits pour les orienter vers la politique », regrette t-il.

Pour finir, le responsable politique de l'Apr l'invite à rester à Yewwi, « nous ne voulons pas de toi à l'Apr. Réglez vos problèmes fonciers », conclut la même source...











































dakaractu