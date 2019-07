Au stade international du Caire, le Sénégal s'est qualifié après sa victoire face à l'Ouganda (1-0). Sans briller, les Sénégalais filent en quarts de la CAN et peuvent remercier Sadio Mané, auteur de l'unique but de la rencontre.

Aux dernières nouvelles, les Lions vont rencontrer mercredi prochain le Bénin en quarts de finale