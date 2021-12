Sans leurs sous depuis le début du mois: Les retraités réclament leurs pensions à l’Ipres

Autrement dit, plusieurs retraités n’ont pas encore perçu leurs pensions. Selon plusieurs d’entre eux, l’institution leur a fait savoir qu’aucune transaction ne peut passer par La Poste.



Cette entreprise traversant depuis plusieurs semaines, une crise interne entre les travailleurs et la direction générale. Les syndicalistes de La Poste dénonçant une entreprise de détournements qui s’élèveraient à près de deux milliards FCfa. Est-ce la raison pour laquelle, la direction générale de l’Ipres a décidé de ne pas faire passer la pension des retraités par ce canal ? En tout cas, selon les concernés, « aucune raison n’est donnée par la direction générale de l’Ipres ».



De quoi faire dire à un retraité : « Nous sommes nombreux à attendre de percevoir nos pensions. On ne sait pas pourquoi l’Ipres bloque nos pensions. Si elle décide de ne pas passer par La Poste, nous pensons qu’il y a d’autres canaux dédiés qu’elle peut utiliser pour nous permettre de rentrer dans nos fonds. Nous sommes fatigués et avons dépassé le milieu du mois. Trop c’est trop ! Il faut que l’Ipres réagisse surtout que certains ont quitté l’intérieur du pays pour pouvoir rentrer dans leurs fonds. Alors, que l’Ipres paie nos pensions ».



Il faut quand même rappeler que des agents ont fait le tour de certaines maisons pour payer la pension à des retraités.











