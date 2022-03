Sans stress, Adji Sarr décompresse avec la musique de... Pape Diouf (VIDÉO)

Qui disait que la célèbre Adji Sarr est à bout? En tous les cas, elle ne se laisse pas envahir par le stress.



Dans cette vidéo, elle se se ménage des moments de détente. Adji se fait plaisir en écoutant le fameux morceau de Pape Diouf dédié à Marcel Diagne. Elle reprend le refrain hyper entraînant.



Apparemment, ce son lui donne envie de s’amuser, de tout oublier, d’être indépendante, peu importe le... qu'en-dira-t-on



En tous les cas, c'est connu: la musique adoucit les mœurs et le stress. Selon plusieurs études réalisées en laboratoire et en situation réelle, avant une opération par exemple, l'impact de la musique pourrait être plus fort que celui d'un anxiolytique.