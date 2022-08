Santé : un drame évité de justesse à pédiatrie de l’hôpital Grand Mbour.

Le service Pédiatrie de l’hôpital de Grand Mbour a été sauvé de justesse d'un incendie, contrairement à Linguère et Tivaouane où des drames humains sans précédent après des incendies provenant d'un court-circuit, ont eu lieu.



À en croire à notre source, il y a eu plus de peur que de mal. Car l’incendie qui provient encore d'un court-circuit a été vite maîtrisé. Ainsi, cette fois-ci, aucun blessé ni aucune perte en vies humaines n’a été constaté.



Selon les responsables de la structure, les bébés en hospitalisation ont été sauvés par les accompagnants avant l’arrivée des sapeurs-pompiers qui ont maîtrisé le feu. Pour le moment, les patients attendent d’être relogés avec leurs bébés et l’hôpital mis hors circuit...