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Santé : vers une grève générale de 72 heures sans service minimum à partir de ce mercredi

Rédigé par Dakarposte le Mardi 23 Juin 2026 à 07:14 modifié le Mardi 23 Juin 2026 - 12:14

Santé : vers une grève générale de 72 heures sans service minimum à partir de ce mercredi
La Fédération des syndicats de la santé (F2S) a annoncé une grève générale de 72 heures qui débutera ce mercredi 24 juin et se poursuivra jusqu’au vendredi 26 juin sur l’ensemble du territoire national, sans service minimum. La décision a été prise à l’issue de la conférence élargie des secrétaires généraux tenue le 18 juin.

Ce durcissement du mouvement intervient après le report, à la dernière minute et par un simple message informel, de la réunion prévue entre la fédération et le ministre de la Fonction publique, M. Dianté. Une situation qui a suscité la colère des syndicalistes, lesquels dénoncent un manque de courtoisie administrative et une violation des règles du dialogue social.

Dans un communiqué, le secrétaire général Cheikh Seck a exprimé les inquiétudes de l’organisation, estimant que ce report « ne constitue pas un signal rassurant pour l’instauration d’un dialogue social constructif avec le nouveau ministre, alors que les préoccupations des travailleurs demeurent entières et nécessitent des réponses urgentes ».

Au-delà de cette grève de trois jours, la F2S a dévoilé un plan d’action en trois volets. Il prévoit notamment le boycott total des activités de vaccination du 29 juin au 6 juillet, ainsi que la poursuite de la rétention des informations sanitaires sur toute l’étendue du territoire.

Les principales revendications de la fédération portent sur la régularisation urgente des personnels de santé, dont certains exercent depuis plus de dix ans sans bénéficier d’un statut stable. La F2S rappelle à cet égard que l’engagement de recruter 3 700 agents en 2025 n’a pas été respecté.

Les syndicats réclament également la mise en place d’une commission paritaire chargée de définir des critères objectifs de présélection lors des recrutements, ainsi qu’un quota de 1 000 postes pour régulariser les agents en service depuis plus d’une décennie dans les régions de Tambacounda, Kédougou, Sédhiou, Matam, Kolda et Ziguinchor.

Parmi les autres doléances figurent la généralisation de l’indemnité de logement, la mise en concurrence des postes de direction, le relèvement de l’âge de la retraite optionnelle à 65 ans, la finalisation du reclassement des infirmiers, sages-femmes et techniciens, ainsi que l’intégration du personnel contractuel et communautaire dans la fonction publique.

La F2S déplore par ailleurs l’absence du ministère de l’Enseignement supérieur dans les négociations, rappelant que plus de 80 % des agents issus de 18 corps médicaux sont formés dans les établissements relevant de ce département. Elle dénonce également la faiblesse du budget consacré à la santé, qui ne représenterait que 2,9 % du budget global de l’État, une situation jugée « extrêmement grave » pour un secteur déjà fragilisé.

Face à ce qu’elle qualifie de « manœuvres dilatoires » et de « tentative de manipulation de l’opinion publique » de la part du ministère de la Fonction publique et du Travail, la fédération exige le respect des accords conclus avec l’État, notamment le pacte de stabilité sociale, ainsi que l’application des accords des 10 mai 2022 et 29 décembre 2023.

Une conférence de presse est prévue ce mardi 23 juin pour préciser les modalités du mouvement, tandis qu’une rencontre avec le Front de défense des revendications (FDR) est programmée le mercredi 24 juin à 15 heures.

La F2S appelle enfin l’ensemble des travailleurs du secteur à une mobilisation massive et à une stricte observance des mots d’ordre. Elle assure qu’une évaluation sera effectuée à l’issue de cette phase de lutte afin d’apprécier le niveau de satisfaction des revendications et de déterminer les suites à donner au mouvement, tout en réaffirmant sa détermination à « poursuivre la lutte jusqu’à la satisfaction totale des revendications des travailleurs ».

Santé : vers une grève générale de 72 heures sans service minimum à partir de ce mercredi

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