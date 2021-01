Scandale: Bea Lewis affiche son intimité sexuelle avec Dangote sur le net

Bea Lewis a publié des images d’elle-même et d’Aliko Dangote sur un canapé à l’intérieur de ce qui semblait être un yacht de luxe. On ne sait pas dans quel pays le yacht naviguait lorsque la prétendue maîtresse a tourné la vidéo, mais elle a montré Aliko Dangote, sous une couverture orange, en train de manipuler son téléphone portable, une partie de ses fesses exposée. La dame a également publié des photos de Dangote debout près d’un avion de luxe dans un hangar privé.





Bea Lewis affiche l’intimité de Dangote

Certains Nigérians se sont tournés vers Twitter pour réagir sur les affirmations de Bea Lewis. Mais, les vidéos et photos virales publiées, ont ensuite été supprimées par la dame Bea Lewis, affirmant qu’elle avait été submergée par des demandes de blogueurs pour commenter davantage sur son ancienne relation amoureuse avec Aliko Dangote. Elle a également rejeté les affirmations selon lesquelles elle avait porté son histoire avec Dangote sur les médias sociaux pour chasser une célébrité indue.



Dans les mises à jour de suivi, elle a déclaré qu’elle essayait de nettoyer le nom de Dangote du désordre créé plus tôt… À noter que le mode de vie de Dangote a été en grande partie caché au public jusqu’à présent. Dans le passé, on en savait peu sur lui au-delà de son mariage et de son divorce.





Afrik.com