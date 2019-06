Scandale Petro – Tim : Idy Gaze Barthélémy DIAS

L’unité de l’opposition, mise à rude épreuve par le dialogue nationale, est encore plus fragilisée par le scandale Petro – Tim.



Déplorant la sortie de Barthélémy DIAS qui s’est désolé du silence coupable de certains leaders politiques, le parti Rewmi n’a pas fait dans la dentelle en portant la réplique au maire de Mermoz/Sacré-Cœur. Dans un communiqué signé par son porte-parole, le parti d’Idrissa SECK recadre Barthélémy DIAS.



Le parti Rewmi fustige les propos discourtois et fallacieux de Barthélémy Dias lors de sa conférence de presse, à l’endroit du président Idrissa SECK. Venant d’un allié, ces propos sont affligeants et ne reflètent certainement pas l’état d’esprit du prisonnier politique Khalifa SALL, dont nous nous battons ardemment pour la libération.

Nous tenons à rappeler que le président Idrissa SECK définit librement, avec son entourage, sa stratégie de communication sur chaque sujet. Personne donc ne peut lui imposer de timing médiatique, et il n’a non plus de leçon à recevoir de personne. Nous sommes plus que jamais animés par la fibre patriotique et restons mobilisés derrière le président Idrissa SECK, pour prendre en charge la commande des populations sénégalaises."





A noter que depuis la publication du documentaire de la BBC et l’éclatement du scandale Petro-Tim, personne n’a entendu Idrissa SECK ou son parti se prononcer sur le sujet. Ce qui a plus qu’intrigué Barthélémy DIAS qui s’en est offusqué.