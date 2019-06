Scandale à 10 milliards US $ sur le pétrole et le gaz : plus ça ment, plus ça pète du gaz au sommet de l’exécutif

Le ministre conseiller du chef de l’état, El Hadj Hamidou Kassé était l’invité du journal TV5 monde ce mercredi 19 juin 2019. Lors de cet entretien en direct, Mr Kassé persiste et signe que le président de la république n'a, à ce jour, pas reçu le rapport de l'IGE sur l'attribution des permis de cayar et SaintLouis off-shore profond. Un rapport commandité par lui-même depuis le 30 juin 2012, soit 8 ans après.



Il nous dit également que l’exécutif agit en toute transparence et brandit comme preuve le satisfecit de l'ITIE obtenu en 2016.



A rappeler que le Sénégal a rejoint l'ITIE en 2013, soit un an après l'attribution des blocs en question ici. Soumis aux 33 critères exigés par l’organisme pour bénéficier du label « transparent », Le Sénégal n’a été accepté qu'en 2016.



Il faut aussi rappeler à l'opinion que parmi les 33 critères de l'ITIE, aucune ne traitre des questions financières au sens des contrats financiers. Le gouvernement du Sénégal n' a pas publié les contrat de cession et de recherche et de partage de production. Les transactions financières entre états du Sénégal et PetroTim, celles entre PetroTim et Kosmos Energy, Kosmos Energy et BP, Timis corporation et BP, ont toutes été conclues sans que les clauses financières soient connues et publiés.



Lors de l’Assemblée Générale de l'ITIE ,tenue à Paris cette semaine, la plateforme AAR LI NU BOKK France a rencontré le Président du conseil d’administration de l'ITIE pour échanger sur le sujet et recueillir ses impressions sur les allégations de l’état sénégalais, selon lesquelles il aurait bénéficié du satisfecit de l'ITIE. Le Président Macky SALL brandit haut et fort le satisfecit de l'ITIE pour prouver sa bonne foi sur la gestion nébuleuse des ressources pétrolières et gazières du Sénégal. Le démenti du président du conseil d’administration de l'ITIE a été sans appel. « l'ITIE dispose de 33 critères que chaque état, entreprise et organisme, membres doit respecter. L'ITIE ne fait pas d'audit financier ou comptable des états. Elle ne dispose pas d'un accès direct aux données financières et comptables de ces partenaires membres. Le Sénégal dispose d'un comité national ITIE ou siège des membres de l’état, de la société civile et des représentants des entreprises du secteur. C'est a ce niveau que les informations nous sont transmises.. » Il a été rappelé également que le satisfecit donné à l’état du Sénégal ne couvre pas l’année 2012, celle de toutes les controverse liées aux deux blocs en question ici. A la demande de monsieur Ousseynou SECK, membre de AAR LI NU BOKK France, de savoir si l'ITIE cautionne les propos de l’état du Sénégal selon lesquels l'TITIE aurait validé le processus d' attribution des blocs petrigaziers du Sénégal, le président du CA répond par une prise de note et révélé avoir rappelé l'ordre le gouvernement du Sénégal par un communiqué paru une semaine avant. Il compte ajouter à l'ordre du jour de l'AG de l'ITIE, prévu le lendemain, la question. Le délégué du Sénégal, en l’occurrence madame la ministre Eva Marie Col SECK, sera saisie de cette question pour tirer les choses au claire car l'ITIE n'a jamais donné quitus à l’état du Sénégal sur toute sa gestion des ressources petrogazizeres en dehors de 33 points arrêtés. Un mémorandum demandant le retrait provisoire du Sénégal de l'ITIE a été transmis et lu à la plénière par le représentant de la société des pays de l'Afrique de l'ouest. Des rencontres périodiques entre l'organisme et la société civile seront tenues à OSLO, siège de l'ITIE, pour mieux suivre le dossier Sénégal. Rendez-vous a été pris par les deux parties pour se revoir sans délai afin d’approfondir les échanges et contribuer à une meilleure transparence dans l'extraction des ressources minières et énergétiques du Sénégal. Un suivi diligent pour le bénéfice des populations en situation de pauvreté extrême, sera observé.