Scandale au sein de PASTEF Pastef Louga : Le manque de compassion envers la famille Diallo révèle une adversité interne et suscite des accusations fallacieuses ( Abdoul Ahad Ndiaye )

Cependant, le communiqué du bureau communal de PASTEF Louga m'a profondément déçu et attristé. Il a manqué de compassion et de considération envers la douleur de la famille Diallo face à la perte de leur fille. De plus, certaines parties du communiqué ont révélé une adversité interne au sein de PASTEF Louga, qui est le résultat de notre leadership local ainsi que de notre impact dans la vulgarisation du projet PASTEF depuis les élections municipales.



Des individus mal intentionnés ont profité de l'occasion pour m'exposer à une vindicte populaire en me traitant d'individu isolé et en m'accusant de vendre le projet PASTEF. Ce communiqué fallacieux a également ajouté que mes intentions sont loin d'être représentatives des valeurs et des principes du parti. Je me demande depuis quand ai-je desservi le parti ou même posé des actes de lâcheté pour mériter de tels mots.



Je suis profondément blessé par ces allégations infondées. En tant que responsable des plus grands projets digitaux de ce parti, il est insensé et ridicule de penser que je pourrais vendre le projet sur une simple poignée de main échangée avec Mamour lors de mes condoléances à la famille Diallo. Je suis fier de mes réalisations au sein de PASTEF et j'ai toujours travaillé pour l'avancement de notre parti.



Je suis convaincu que le Président Ousmane Sonko est un exemple à suivre en termes de compassion et d'humanité. Il a rendu visite à Mame Boye Diao pour présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu de sa mère, ainsi qu'à Macky Sall, qui est à l'origine de nos maux, suite à la disparition d'Ousmane Tanor Dieng.



Je m'excuse auprès de tous les sympathisants et militants de PASTEF qui se sont trouvés pris dans cette polémique, qui est complètement hors de propos. J'adresse également mes excuses à la famille Diallo pour les simagrées qu'ils ont dû subir à la suite de ma visite à leur domicile pour présenter mes condoléances.



En écrivant ces lignes, je voulais simplement que mes proches amis qui m'appellent de partout puissent comprendre la situation et qu'ils ne s'inquiètent pas. Nous sommes prêts pour l'appel du 12 mai 2023, inchAllah.



Que l'âme d'Aissatou Diallo repose en paix. Fatiha+11 I



Abdoul Ahad Ndiaye,

Membre du Bureau exécutif de PASTEF France,

Responsable du secrétariat digital France,

Membre du secrétariat national à l’IT,

Leader politique de Ousmane Sonko à Louga.