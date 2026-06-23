Scandale des bracelets électroniques : le directeurs des finances de l’administration pénitentiaire envoyé en prison

L’inspecteur Moussa SEYDI, Directeur des finances, du budget, du matériel et des infrastructures de l’Administration pénitentiaire, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi 22 juin par le Pool judiciaire financier (PJF), selon L’Observateur. Le haut responsable pénitentiaire, qui occupait des fonctions sensibles au sein de la Direction des finances et du matériel (DFM), est poursuivi dans le cadre de l’enquête sur le scandale des bracelets électroniques et dont le montant global avoisine les 11 milliards de FCFA.



Moussa SEYDI est accusé de détournement de deniers publics pour un montant qui varierait entre 2 et 5 milliards de F CFA, des sommes colossales qui auraient été irrégulièrement soustraites des caisses destinées au fonctionnement et aux investissements de l’Administration pénitentiaire. L’enquête, ouverte initialement le 24 octobre 2024 par le Parquet financier, porte sur l’acquisition de bracelets électroniques dans le cadre de deux marchés publics signés respectivement le 22 octobre 2020 et le 6 juillet 2023, sous les mandats des anciens ministres de la Justice Malick SALL et Ismaïla Madior FALL. Ces contrats, attribués à la société CCDOC SA, devaient permettre la modernisation du système judiciaire par l’introduction de la surveillance électronique, mais les investigations menées par la Division des investigations criminelles (DIC) ont révélé qu’une partie importante du matériel commandé n’aurait jamais été livrée à l’administration, tandis que les équipements effectivement réceptionnés présenteraient des dysfonctionnements techniques compromettant leur usage.





Le parquet financier traque par ailleurs une autre personne pour la disparition de 648 bracelets électroniques.



























































































































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