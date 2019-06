Scandale du trafic d'or du parc Niokolokoba: Tous les détails !

D’après les informations de "Libération", l’affaire de l’exploitation illégale de l’or autour du parc Niokolo Koba, n’a pa fini de livrer tous ses secrets. Un enregistrement explosif met en cause plusieurs journalistes qui auraient reçu des sommes d’argent.



Dans un des enregistrements audio, un journaliste, actuellement en garde-à-vue, se désole d’avoir reçu 100.000 FCfa. Le colonel des Eaux et Forêts touchait 600.000 FCfa par semaine ainsi que des pourcentages sur la vente de l’or extrait, en échange de deux sites mis à la disposition des orpailleurs au sein du Parc. Le maire de Nénéfécha, Dondo Keïta percevait 200.000 FCfa.



A rappeler que dans cette affaire, une quarantaine de personnes ont été arrêtées pour activité illicite dans le parc national de Niokolo Koba, allant de la coupe du bois à l’extraction frauduleuse de sable. Les mis en cause seront jugés le 13 juin prochain devant le tribunal des flagrants des délits.



Le ministre de l’Environnement, Abdou Karim Sall est attendu mardi prochain au Parc Niokolo Koba pour s’enquérir de la situation.