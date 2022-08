Scandale financier : Détournement de 300 millions F Cfa au Crédit Agricole

Le Crédit agricole (CA) est secoué par un scandale financier. Selon le quotidien L’Observateur qui donne la nouvelle dans son édition de ce mardi, 300 millions FCFA ont été volés dans les caisses.



Selon le journal, Birame Diouf responsable chargé des institutions, des projets de l’État à la Banque agricole est accusé d’avoir détourné ces fonds qui pourraient atteindre 500 millions de FCFA à la fin de l’audit.



D’après les premiers éléments de l’enquête, ajoute la même source, le mis en cause, qui ne disposait pas de bureaux dans l’établissement financier, avait le droit d’accéder aux ordinateurs de la banque au siège. Présenté comme un « as de l’informatique », il rechargeait des cartes bancaires prépayées à partir des ordinateurs de ses collègues en utilisant leur mot de passe.



Le journal ajoute que le mise en cause pompait chaque vendredi dix millions FCFA dans chaque machine. Du coup, il pouvait se retrouver avec 40 millions FCFA en une semaine. Les mêmes sources expliquent qu’il aurait « bénéficié de la complicité d’au moins quatre agents » dont les identités ne sont pas révélées pour ne pas gêner l’enquête.



Le détournement constaté à la suite d’un audit interne de la direction générale, une plainte a été déposée à la Division des investigations criminelles (Dic) qui a convoqué Birame Diouf le jeudi 11 août 2O22. Mais, dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 août, à la veille de son audition, il serait entré en fuite.



Sa disparition a été révélée par sa femme qui a appelé le directeur général de la banque agricole pour avoir des nouvelles de son mari qui n’était pas revenu dans la soirée du 10 au 12 août dernier. La Dic a fait un signalement à la Police des airs et des frontières pour son arrestation.