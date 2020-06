Scandale foncier: Serigne Fallou Dieng "salit" le Président Macky Sall et enfonce Serigne Bass Abdou Khadre

Quand le journaliste Madiambal Diagne a soulevé le scandale foncier dans lequel un marabout mouride est éclaboussé, la presse a vite découvert que le bénéficiaire de cette manne foncière vendue à 5 milliards de francs CFA, n’était autre que Serigne Bass Abdou Khadre, porte-parole du Khalife général des mourides. Voici l'extrait du quotidien « Le Témoin » de ce jeudi 18 juin 2020, les fracassantes révélations qu’a lâché cet «avocat »



Le Témoin : Des scandales sur le foncier font les choux gras de la presse.Un marabout comme Serigne Bass Abdou Khadre est cité comme étant le bénéficiaire de plusieurs hectares du Camp Leclerc, qu’il aurait revendus à 5 milliards. Quelle est votre appréciation sur ces allégations ?



Serigne Fallou Dieng : D’abord, il faut souligner que Cheikh Ahmadoul Bachir Ibn Cheikh Abdoul Khadre n’en est pas à sa première histoire sur le foncier, car l’ancien régime lui avait attribué dans les mêmes conditions, des hectares sis à l’aéroport. Et ces parcelles ont été vendues à des centaines de millions d’après ceux qui en avaient pris connaissance.



Cela dit, le titre foncier dont vous faites état, était bel et bien attribué à Serigne Cheikh Ahmadoul Bachir Ibn Sayidina Abdoul Khadre. Comme l’a dit le journaliste Madiambal Diagne, Cheikh Bachir a été affectataire d’un lot de 9 hectares sur le titre foncier numéro 17861/DG constituant le camp militaire Leclerc sis au quartier Liberté VI.



Mais il y a eu un problème quand le terrain a été vendu à cinq milliards. Le Président Macky Sall, qui avait assujetti une telle attribution aux résultats électoraux de Touba depuis le référendum, a bloqué le décret du fait que les objectifs politiques et rendements électoraux assignés à Touba, n’étaient pas au rendez-vous.



La genèse de cette histoire a débuté lorsque, dans un vent d’électoralisme débridé et débordant et à quelques encablures de la tenue du référendum, le Président Macky Sall a décidé, par le biais de son sergent-recruteur politique niché dans la hiérarchie mouride, d’octroyer ces terrains à Cheikh Bachir qui lui avait promis monts et merveilles et un grand exploit électoral. Ainsi, il signa sans barguigner le décret du morcellement du Camp Leclerc, et ce, en dépit des récriminations et des grognes mezza voce des officiers de la gendarmerie.



Le Président voulait que le porte-parole fût très motivé pour faire gagner le « Oui » dans un Touba, où la Ligue des écoles coraniques du Sénégal et les dahira Rawdu-rayâhin, Muqaddamatu-l Khidma, Quurratu-l’ayn et Khuddâmu-l Khadîm étaient contre le référendum.



Avec une campagne entamée sous de mauvais auspices, la victoire s’annonçait très problématique dans la « citadelle mouride » imprenable, où un «Non» féroce était en ébullition.



Cheikh Mouhamadou Bachir a pu vendre le terrain, grâce à un montage financier, au prix de cinq milliards. Mais après une succession de déconfitures et de déconvenues électorales à Touba (référendum et législatives), le président de la République s’est rendu à l’évidence, avant de se raviser sur l’octroi des 9 hectares. Et il finit par bloquer le décret en question pour des raisons que seuls savent lui et Serigne Bachir.



Cette absence de l’élément de preuve matérielle dans la vente constitue une brèche dans laquelle s’engouffrent ceux qui dénoncent cette prédation foncière.



En tous cas, pendant cette période, Serigne Bachir a pu se démener pour rembourser les cinq milliards encaissés lors de la vente du terrain à un homme d’affaires très connu.