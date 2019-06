Scandale pétro Tim : le Congrès de la renaissance démocratique pour l’ouverture d’une enquête pour haute trahison et annonce une plainte auprès du Procureur spécial de la CREI

Le Congrès de la renaissance démocratique a annoncé qu’elle envisageait de porter plainte auprès du Procureur spécial de la CREI contre Aliou Sall et Franck Timis, ainsi que tous les fonctionnaires mêlés de près ou de loin dans le scandale Petro Tim.



Mamadou Lamine Diallo Tekki, Abdoul Mbaye ACT et Thierno Alassane Sall sont aussi d’avis qu’il y a matière à ouvrir une enquête pour haute trahison impliquant Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et Mohamed Dionne et tous les témoins de ces affaires relativement à l’attribution d’autres permis à Franck Timis ou Overdiu Tender ainsi que les ministres et dirigeants de société publique qui ont contribué à la commission de tels actes.



« Malgré les alertes et saisines, Macky Sall a persisté à soutenir le groupe Franck Timis et n’a à aucun moment posé un acte pour soutenir les intérêts du Sénégal. Le Président a pris l’option délibérée d'exposer notre pays à des risques majeurs du fait de la présence d’individus dangereux comme Franck Timis », a regretté TAS.



De telles enquêtes devront être conduites au Sénégal, en Grande Bretagne mais aussi aux États Unis d’Amérique où se trouve le siège principal de Kosmos, a aussi dit M Sall...