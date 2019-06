Scandale petrogaz : La Com du régime dans une marée noire !

A l'image d'un oiseau piégé par une marée noire, la communication du pouvoir a les ailes trop lourdes pour décoller. Entre maladresses, dénégations et contradictions, le pouvoir peine à se tirer du bourbier pétro-gazier.



Ça part dans tous les sens ! Depuis la publication de l’enquête de la Bbc qui éclabousse Aliou Sall, il y a comme une cacophonie dans la communication. Les «Voix» se distinguent dans les médias par des discours contradictoires qui, au mieux gênent la ligne de défense du frère du chef de l’État, au pire l’anéantit.



Macky Sall : «Sama rak (mon frère) a été cité…»



Le président de la République a été le premier à monter au créneau pour défendre son frère.



«Il y a des choses qui ont été dites, des accusations ont été formulées, mon frère (Aliou Sall) a même été cité. C’est une affaire privée, signale-t-il juste après la prière de la korité. Mais, je tiens à dire que personne ne peut salir mes actions. Ce qui est dit sur les contrats pétroliers et gaziers au Sénégal ne correspond pas à la vérité. Ce qui a été dit a pour objectif de pousser les populations à se révolter. Mais je rassure les Sénégalais. Je ne suis pas quelqu’un qui se laisse faire. Je ferai face.»



Le timing, le jour de la Korité, et le lieu, la Grande mosquée, ont été jugés mal choisis par les spécialistes en communication. Sans compter que l’un des éléments de langage employé par le Président, «Sama rak (sic)» (mon frère), donne du grain à moudre à ceux qui estiment que Macky Sall ne fait pas la différence entre la famille et la patrie.



La porte-parole Ndèye Tické Ndiaye attaque Bbc



A la suite du chef de l’Etat, l’après-midi suivant le discours présidentiel, la porte-parole du gouvernement, Ndèye Tické Ndiaye Diop, sort du bois. Offensive. Sa cible : la chaîne britannique. Elle dit : «Le reportage de Bbc est marqué par un parti pris et une intention manifeste de nuire. Le magazine Panorama consacré au Sénégal le 3 juin 2019 est un tissu de contrevérités destiné volontairement à manipuler l’opinion et jeter le discrédit sur le gouvernement et l’Etat du Sénégal.»



Le ministre de la justice et l’argument du «bon musulman»



Comme sa collègue du gouvernement, le ministre de la Justice, Malick Sall, enfile sa robe d’avocat, toujours le jour de la korité, pour défendre le «très pieux Aliou Sall». Il conjecture : «Je ne pense pas qu’un musulman comme Aliou Sall, revenant de la Mecque pour la Oumra, puisse se fourrer dans ces histoires de corruption. De toute façon, cette affaire ne me concerne point, car étant une affaire privée. D’ailleurs, le maire de Guédiawaye dit qu’il a déjà saisi la justice nationale et internationale. Il ne s’enfuie pas.»



Le Garde des sceaux n’a pas manqué de suggérer que la BBC pourrait avoir été manipulée.



Seulement, Malick Sall qui parlait d’une affaire privée finit par activer le procureur de la République pour l’ouverture d’une information judiciaire sur une supposée fuite du rapport de l’Ige dont le chargé de la communication de la présidence, El Hadji Amadou Kassé, niait l’existence.



Moustapha Diakhaté demande le limogeage d’Aliou Sall



Au moment où le régime semble s’employer à faire bloc autour du frère du Président Sall, des voix discordantes se lèvent dans ses propres rangs.



«Le problème est déjà là, mais les solutions ne manquent pas. La meilleure solution est qu’Aliou Sall prenne sur lui la décision de démissionner de tous ses postes, parce qu’il risque de ternir le mandat de Macky Sall qui était bien parti avec le dialogue national, conseille Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire Benno. Cette polémique risque de tout gâcher. Si c’était un citoyen ordinaire, on n’allait pas accorder autant d’importance à cette affaire.»



Diakhaté va plus loin. Il suggère le limogeage de tous les autres membres de la famille présidentielle mêlés à la gestion des affaires publiques pour, dit-il, éviter le syndrome «Wade père et fils».



El Hadji a finalement ‘’Kassé’’ la ligne de défense d’Aliou Sall



Il aura été le plus présent dans l’espace médiatique pour défendre la position du Palais dans cette affaire. Mais il n’aura pas été aux yeux de tout le monde comme le plus efficace. Loin de là, si l’on voit le tollé qu’il a suscité au sein de la majorité suite à ses déclarations selon lesquelles, notamment, Aliou Sall a bel et bien reçu de Petro-Tim, via sa société Agitrans, un versement de 250 mille dollars. Une révélation de Bbc que l’intéressé avait formellement rejeté lors de sa conférence de presse-riposte. Une sortie, jugée maladroite par d’aucuns, suspecte pour d’autres, que Kassé maintient en précisant qu’il ne parle pas au nom de la Présidence.



Yakham demande la convocation de Kassé par le procureur



Pour Yakham Mbaye, directeur général du journal Le Soleil, la déclaration d’El Hadji Kassé est «malheureuse» et relève d’une initiative solitaire qui n’engage que son auteur.



«Le Président n’était pas au courant de la sortie d’El Hadji Kassé. Tv5 n’a pas chercher à inviter El Hadji Kassé sur son plateau, c’est lui qui s’est rendu là-bas pour débiter ses inepties, assène l’un des prédécesseurs de Kassé à la tête de la communication du Palais. Ce que soutient El Hadj Kassé est totalement faux. Je pense qu’il est indiqué que le procureur de la République ou les autorités judiciaires et policières le convoquent pour qu’il donne ce qu’il qualifie d’information.»