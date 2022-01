Scènes de liesse un peu partout au Sénégal après la victoire des Lions

Sans surprise, le Sénégal a battu la Guinée équatoriale 3-1 en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Yaoundé, dimanche, et rencontrera le Burkina Faso en demi-finales, mercredi.

Une victoire amplement méritée que le peuple Sénégalais n’a pas tardé à célébrer partout dans le pays. De la Médina, en passant pas la banlieue dakaroise, Thiès, Saint Louis, Ziguinchor entre autres régions du Sénégal et même au delà de nos frontières, jeunes, moins jeunes, bref des familles entières se sont retrouvées pour fêter allègrement cette victoire de nos vaillants "Lions de la Téranga".



Dès le coup de sifflet final, l'avenue Blaise Diagne, grande artère de la capitale Sénégal en plein coeur de la Médina, mais aussi surtout le boulevard Général De Gaulle surnommé allée du Centenaire où se trouve notamment le célèbre Obélisque, a été prise d’assaut par une marée humaine.

Tout porte à croire que la fête va durer toute la nuit sur la place de l'Obélisque pour célébrer la qualification des Lions en demie-finale.



Au menu de cette scène de liesse populaire, les traditionnels coups de klaxon, pétards et autres fumigènes, ainsi que quelques trompe-la-mort qui agitaient des drapeaux tricolores du Sénégal, debout sur le toit de leurs voitures.



La quasi totalité des différents "fan-zone", comme s'ils s'étaient passés le mot, se sont retrouvés à l’issue du match dans le centre-ville et/ou à la place de l'Obélisque pour laisser exploser leur joie après cette victoire historique, cet exploit des Lions qui restera dans les annales du football.



Il fallait voir ces dames, avec leur farandole sur la rue 6 de la Médina, manifestant à qui mieux-mieux leur bonheur.



Les radars fureteurs de dakarposte, éparpillés un peu partout nous soufflent que les forces de l’ordre restent attentives, afin que la soirée se déroule dans les meilleures conditions possible.



Comme disait l'autre, seule la victoire est belle!











