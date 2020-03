Scènes de liesses à l'UCAD après l'annonce du Pr Macky Sall de fermer les écoles

Le chef de l'Etat a annoncé la fermeture des écoles, collèges, lycées et universités pour lutter contre la propagation du coronavirus.Incroyable mais vrai comme en atteste cette vidéo de dakarposte. Certains étudiants de l'UCAD ont ont célébré comme un but de football l’annonce par le chef de l’Etat de la fermeture des établissements scolaires.C'est grave. Très grave même.Et, comme disait l'autre, au Sénégal, nous avons les dirigeants que nous méritons sans l’ombre d’un doute. L’égoïsme est notre premier défaut, l’honnêteté nous fait défaut. Quand une célébrité affirmait qu’on est un peuple qui se laisse ballonner dans tous les sens, un peuple sur lequel on peut bâtir tous les projets les plus machiavéliques sans rien risquer, parfois je me dis qu’elle n’a pas tord. Cette célébrité ont bien étudié la société sénégalaise, tous leurs faits et gestes reposent sur cette connaissance. Je me demande ou est passé, le courage, la détermination, le djom, le foula, bref tout ce qui fait l’être sénégalais. Aujourd'hui on assiste à une société qui est vidée de ses valeurs, à un peuple vaincu, à une jeunesse irresponsable, inconsciente, qui ne sait plus à quel saint se vouer, qui se cherche, qui est perdue, dans un monde de plus en plus compliqué. La jeunesse m’inquiète, son comportement me fait peur, ses préoccupations de plus en plus festives m’interdisent de regarder l’avenir ou d’imaginer le futur de mon peuple avec espoir. Cette jeunesse préfère soulever des pas de danse que d’aller à l’école, pire elle préfère jouer que de réfléchir, s’amuser que de débattre sur des sujets qui concernent directement le Sénégal, boire du thé toute la journée que d’aller travailler, sincèrement aucun peuple n’a jamais été construit sur la base d’une telle irresponsabilité.