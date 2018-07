Scission de l'APR en Allemagne: le démenti des responsables!

Un article est paru dans www.azactu.net parlant d´une certaine division dans les sections du parti en Allemagne et suspension d´une quelconque coordonnatrice de section. Conformément aux critères de fonctionnement de notre parti, les sections de l´alliance pour la république fonctionnent de manière autonome en étroite collaboration avec la DSE. Chaque section règle ses propres problèmes et au besoin peut solliciter l´arbitrage de la DSE et cela a toujours bien fonctionné ainsi. Il n´y a aucune scission dans aucune section que ce soit, ce qui ne veut pas dire que nous sommes dépourvues de problèmes, comme toutes les structures politiques d´un parti nous nous efforçons toujours de réduire nos contradictions et Dieu merci cela a toujours fonctionné ainsi. Dans ce même site on nous parle d´une affaire de mœurs qui concerne notre coordonnateur national et on a affiché une soit disante décision d´un procureur que cette même personne prend pour une décision d´un quelconque tribunal. Pour avoir une décision de justice il faut au moins y avoir un procès et que dans tous les pays du monde un procureur ordonne les enquêtes et donne suite aux résultats de l´enquête. On nous présente une décision d´un procureur qu´on prend par ignorance pour une décision d´un quelconque tribunal. Il n´y a jamais eu de procès entre Mr Djiba et cette personne ici en Allemagne, le coordonnateur s´évertue tous les jours pour mettre les militants dans de bonne conditions politiques de travail. Pour preuve, traduisez le chef d´accusation (« Worwurf : Strafbare Kennzeichenverletzung ») en français et vous vous rendriez compte de ce que nous pensons de cette publication. Mr Djiba n´a jamais porté plainte á quelqu´un sur ce chef d´accusation donc il ne peut pas avoir de jugement et effectivement il n´y en a pas eu. Pour le moment, le coordonnateur national et les structures du parti se battent pour que tous les militants et sympathisants de l´alliance pour la république en Allemagne vérifient leurs inscriptions sur les listes électorales que nous venons de recevoir récemment dans toutes les structures du parti ; tout le monde se bat pour réunir les conditions d´une éclatante victoire de notre éventuel candidat aux prochaines élections présidentielles de 2018 et pour ce qui du reste vous pouvez vous faire une idée de ce que nous en pensons.



Lamine Kaba

Secrétaire administratif Responsable des élections