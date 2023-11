Scrutin du 25 Février 2024- Bassirou Diomaye Faye finalement choisi PLAN B,c'est à dire... candidat à la Présidentielle par Ousmane Sonko

C'est la der des ders que vous file la rédaction de dakarposte! En effet, il nous revient que l'opposant Ousmane Sonko a finalement jeté son dévolu sur Bassirou Diomaye Faye. En clair, et aussi paradoxale que cela puisse paraître, ce dernier, emprisonné à l'image de son mentor Sonko, a été désigné comme candidat de l'ex parti PASTEF.Pour rappel, Bassirou Diomaye Faye, le secrétaire général et n°2 du parti, a été interpelé et placé en garde à vue depuis vendredi 14 avril dernier pour diffusion de fausses nouvelles, outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, à la suite de la publication d’un post sur les réseaux sociaux où il critique le comportement de certains magistrats.Dans une publication sur les réseaux sociaux, qui date du 12 avril, Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du Pastef, critique la précipitation des magistrats qui ont décidé de juger en appel dès lundi prochain Ousmane Sonko dans l’affaire de diffamation qui l’oppose au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang.Une audience qui se tiendrait avant même l’expiration du délai dont bénéficie l’opposant politique pour faire appel. Il sous-entend alors une complicité de la justice avec le pouvoir pour écarter Ousmane Sonko de la scène politique." Bassirou Diomaye Faye a simplement exprimé son opinion sur le fonctionnement de la justice de son pays en tant que leader politique " explique son avocat Me Moussa Sarr.