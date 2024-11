Scrutin législatif- La réaction du chef de l'Etat après son vote

Le Président Bassirou Diomaye Faye, accompagné de la Première dame, s’est rendu dans sa commune natale de Ndiaganiao, à 102 km de la capitale Dakar, où il a voté ce dimanche en début de journée pour les élections législatives anticipées de 2024.



Ce scrutin vise à élire les 165 députés qui siégeront à l’Assemblée nationale du Sénégal pour un mandat de cinq ans.



Peu après avoir accompli son devoir civique, le Président Bassirou Diomaye Faye a assuré que “le gouvernement a déployé tous les moyens nécessaires pour assurer l’organisation correcte du scrutin, en respectant les droits de chaque candidat”.



Le chef de l’État a ensuite félicité le peuple sénégalais qui est en train “de sortir et d’exercer son droit de choisir ses futurs représentants dans le calme et dans la sérénité, dans la pure tradition sénégalaise”.



Dans son discours, il a également lancé un appel à la classe politique, l’exhortant à “faire preuve de sérénité, à privilégier la paix et à accepter la volonté populaire qui s’exprimera à travers l