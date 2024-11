Section des recherches : Samuel Sarr détenu dans des conditions difficiles, les visites de sa famille refusées

Interpellé dans le cadre d’un dossier qui l’oppose à Moustapha Ndiaye, actionnaire et ancien Président du conseil d’administration de West African West, Samuel Sarr est actuellement détenu à la Section des recherches de Colobane. Selon des informations de Leral, l'ancien ministre de l'Energie sous Me Abdoulaye Wade subit des conditions de détention difficiles.



Selon une source proche de l'homme d'affaires, personne n'arrive à voir Samuel Sarr depuis sa détention, à l'exception de ses avocats. Même les membres de sa famille ont essuyé des refus pour avoir une visite. Ce que déplore la source de Leral, qui rappelle la probité et les services rendus à la Nation par l'ancien ministre, qui mériterait plus de respect.



La source rappelle également que Samuel Sarr a lui aussi porté plainte contre Moustapha Ndiaye, mais sa plainte n’a pas été instruite par les enquêteurs "pour des raisons méconnues".

















































































