Sécurisation : 552 individus arrêtés par la Police

La police, dans le cadre de ses missions de sécurisation des personnes, biens et services, a procédé dans la nuit du samedi au dimanche (hier) à plusieurs interpellations. Ce sont 552 individus qui ont été interpellés dont 71 pour ivresse publique manifeste, 44 pour nécessité d'enquête , trois (03) pour détention et trafic de chanvre indien, douze (12) pour détention et usage collectif de chanvre indien, un (01) pour offre et cession de chanvre indien, six (06) pour racolage actif sur la voie publique, six (06) pour vagabondage, deux (02) pour détention et usage de Kush, trois (03) pour tentative d'homicide, un (01) pour détention illégale d'arme blanche, deux (02) pour violence et voies de fait, six (06) pour association de malfaiteurs, deux (02) pour vol de bétail, trois (03) pour flagrant délit de vol, trois (03) pour détention de faux billets de banque, six (06) pour vol, deux (02) pour menace de mort, un (01) pour abus de confiance, deux (02) pour conduite sans permis. La police a aussi opéré une importante saisie d'une quantité de drogue: 2,250 kg dont 12 cornets, 02 joints de chanvre indien. Elle a aussi immobilisé six (06) véhicules et 74 motos. Les amendes sont estimées à 951.000 de nos francs.







































Rewmi