Sécurisation de Dakar : La police arrête 585 individus pour divers motifs

392 individus ont été interpellés pour vérification d’identité, 113 pour ivresse publique et manifeste, 9 pour nécessité d’enquête, 2 pour détention de hachich, 7 pour détention et usage de chanvre indien, 1 pour détention et trafic de chanvre indien, 5 pour vol, 2 pour offre et cession de chanvre indien, 4 pour jeux de hasard sur la voie publique, 4 pour flagrant délit de vol, 1 pour association de malfaiteurs, 11 pour vagabondage.Ce n’est pas tout. 18 personnes ont été arrêtés pour usage de produits cellulosiques, 7 pour racolage, 9 pour non-inscription dans le fichier sanitaire et social.Et, pour les besoins de l’opération, la police avait mobilisé près de 800 éléments. Certains étaient en civil et d’autres en uniforme.