Sécurité civile, démocratie et droits de l’homme: Macky Sall et Urza Zeya évoquent un «partenariat solide et confiant» entre Dakar et Washington

La Sous-Secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme, en visite au Sénégal, a été reçue mardi par le chef de l’Etat, a-t-on appris des plateformes digitales du président Sall.



« J’ai reçu ce jour Mme Urza Zeya, Sous-Secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de l’homme. Nous avons échangé sur le partenariat sénégalo-américain dans tous ces domaines ; partenariat solide et confiant’’, a twitté le président Macky Sall.



Sur twitter toujours, la présidence sénégalaise a rapporté que la Sous-Secrétaire d’État ‘’a salué le leadership du Sénégal en matière de gouvernance démocratique et a réaffirmé au chef de l’État les relations étroites entre les #USA et le Sénégal’’.





















































Le Soleil