Sécurité des JO : les forces de l'ordre en alerte

Après deux attaques sérieuses ces derniers jours, contre un militaire et un policier à Paris, les forces de l'ordre sont sur le qui-vive pour assurer la sécurité des Jeux olympiques.



Quelque 45 000 policiers vont être déployés durant les JO. Ils recevront le soutien de diverses équipes de policiers internationaux venus en renfort.



Outre la mise en place d’un QR code pour circuler dans certaines zones de Paris, des mesures de sécurité inédites ont été mises en place



Il y a par exemple ces drones de surveillance, dont les images sont déjà utilisées pour sécuriser le parcours de la flamme olympique.



Mais il y aura également des plongeurs de combats pour inspecter la centaine de bateaux prévus pour la parade de la cérémonie d’ouverture.



Ou encore des chiens renifleurs pour aider à détecter les explosifs.



Un périmètre de sécurité a également été mis en place aux abords de la Seine.



Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux olympiques : "il existe un système de sécurité sans précédent dans notre pays et à Paris. Il y aura des zones fantastiques où la mission sera plus forte pour s'assurer que ce sera très festif."



Ce dimanche au Vatican, le Pape a salué le pouvoir fédérateur du sport et appelé une nouvelle fois à une trêve olympique pendant cet événement.



Pape François : "les athlètes, avec leur témoignage sportif, seront des messagers de paix et des modèles précieux pour les jeunes en particulier. Selon une tradition ancienne, les Jeux olympiques sont l'occasion d'établir une trêve dans les guerres."



Les Jeux olympiques débutent ce vendredi 26 juillet et se poursuivront jusqu’au dimanche 11 août.











































































euronews