Sécurité des candidats aux législatives : Barth interpelle le chef de l'État : « Il n'est pas question que certaines listes soient accompagnées par le GIGN, par la BIP et, quant à nous… non. »

La tête de liste de la coalition "Sam Sa Kaddu", Barthélémy Dias, a interpellé hier le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, sur la sécurité des responsables de 41 listes en lice pour les élections législatives.

"Toutes les listes en compétition, vous leur devez un minimum de sécurité. Si vous n'assumez pas votre responsabilité, nous allons assumer notre sécurité. " Khamaté naniou boubakh". Il n'est pas question que certaines listes soient accompagnées par le GIGN, par la BIP et, quant à nous, vous nous dites, oui, on doit rester les bras croisés. Personne ne restera ici les bras croisés. Que ça soit clair !, a martelé le maire de Dakar et candidat aux législatives au 17 novembre 2024. « Koumafi diéma torokhal, dinaleu torokhal », peste Barth qui était hier dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur pour l'Assemblée.















































































dakaractu