Sécurité routière: les véhicules de transport public interdits de circuler entre 23h et 5h du matin

Présidant lundi le Conseil interministériel sur la sécurité routière dans la foulée de l’accident tragique de Sikilo (Kaffrine), le Premier ministre, Amadou Ba, a, entre autres mesures, engagé le ministère de l’Intérieur et le Ministère des Transports, de prendre dans les 72 heures un arrêté interministériel portant interdiction de circuler pour les véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures et rappelant les horaires de circulations des véhicules de transport de marchandises dans Dakar.



Le chef du Gouvernement a, en outre, demandé au ministère en charge des Transports terrestres de prendre, dans les 72 heures, un arrêté portant limitation de la durée d’exploitation à 10 ans pour les véhicules de transport de personnes à 15 ans pour les véhicules de transport de marchandises.

















































